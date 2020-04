Corona-Krise drückt Steuereinnahmen in Deutschland

Die Folgen der Corona-Krise haben die Steuereinnahmen in Deutschland im März erstmals gebremst. Die Erlöse sanken binnen Jahresfrist um 1,8 Prozent auf 69,6 Milliarden Euro, wie das deutsche Finanzministerium am Dienstag in seinem Monatsbericht mitteilte.