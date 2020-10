Coronakrise brockt Boeing weiteren Quartalsverlust ein

Der US-Flugzeugbauer Boeing ist in der Coronakrise im dritten Quartal nicht so tief in die roten Zahlen geraten wie befürchtet. Wegen der tieferen Auslieferungen und des Flugverbots für den Jet 737 Max stand unter dem Strich ein Verlust von 466 Millionen US-Dollar.

28.10.2020, 13.38 Uhr