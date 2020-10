Deutsche kaufen wieder massiv mehr Toilettenpapier und Seife

Die Corona-Pandemie treibt den Absatz von Klopapier in Deutschland nach oben. Die Verkaufszahlen lagen in der vergangenen Woche fast doppelt so hoch (plus 89,9 Prozent) wie im Durchschnitt der Vorkrisen-Monate August 2019 bis Januar 2020.

22.10.2020, 08.49 Uhr