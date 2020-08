«Fortnite»-Entwickler Epic Games im Clinch mit Apple

Die Macher des populären Online-Spiels «Fortnite» legen sich mit Apple an. Die Entwicklerfirma Epic Games führte für Nutzer auf iPhone und iPad am Donnerstag die Möglichkeit ein, Inhalte in Umgehung von Apples System der In-App-Käufe günstiger zu erwerben.

13.08.2020, 23.56 Uhr