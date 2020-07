Genuas neue Brücke soll am 3. August eingeweiht werden

Zwei Jahre nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua soll das Ersatzbauwerk am 3. August eingeweiht werden. Das teilte der Bürgermeister der Stadt, Marco Bucci, am Dienstag auf Facebook mit. Bei dem Zusammenbruch im August 2018 waren 43 Menschen ums Leben gekommen.