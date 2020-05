Gläubiger unterbreiten Argentinien im Schuldenstreit Gegenangebot Im Ringen um eine Restrukturierung der argentinischen Staatsschulden haben die Gläubiger der Regierung in Buenos Aires ein Gegenangebot unterbreitet. Details der insgesamt drei Offerten wurden zunächst nicht bekannt. 16.05.2020, 03.04 Uhr

Der argentinische Präsident Alberto Fernandez (links) will zusammen mit seinem Finanzminister, Martín Guzmán, das Angebot der Gläubiger im Rahmen der Umschuldung prüfen. (Im Bild Fernandez mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich bilateraler Verhandlungen am 3. Februar 2020) KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

Er werde mit seinem Team und Finanzberatern die Gegenangebote nun prüfen, teilte Finanzminister Martín Guzmán am Freitag mit. «Wir wollen das Schuldenproblem nachhaltig lösen und ein gesundes und dauerhaftes Verhältnis zu unseren Gläubigern», sagte er in einer vom Council on Foreign Relations organisierten Videokonferenz.

«Wir sind flexibel, was die Kombination einzelner Parameter unseres Angebots angeht. Wenn es andere Ideen gibt, die vernünftig sind und unseren beschränkten Möglichkeiten Rechnung tragen, hören wir sie uns gerne an.»

Umschuldungsangebot unterbreitet

Argentinien will Kredite in Höhe von 63,3 Milliarden US-Dollar (61,4 Milliarden Franken) restrukturieren und hatte den privaten Gläubigern ein Umschuldungsangebot unterbreitet. Die Offerte sieht einen Schuldenschnitt und ein Zahlungsmoratorium bis 2023 vor. Wichtige Kreditgeber wiesen die Offerte allerdings als unzureichend zurück.

Bis zum 22. Mai kann die Regierung in Buenos Aires noch mit den Eignern von nach ausländischem Recht ausgegebenen Staatsanleihen über eine Umschuldung verhandeln. Sollte keine Einigung gelingen, steuert Argentinien weiter auf eine neue Staatspleite zu. Es wäre der neunte Zahlungsausfall in der Geschichte des Landes.

Schwere Finanz- und Wirtschaftskrise

Die zweitgrösste Volkswirtschaft Südamerikas steckt in einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate betrug zuletzt mehr als 50 Prozent, für das laufende Jahr wird mit einem Rückgang der Wirtschaftskraft von 5,7 Prozent gerechnet. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte die Schulden Argentiniens zuletzt als nicht tragfähig bezeichnet.