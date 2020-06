Google-Mitarbeiter fordern Verkaufsstopp an US-Polizeibehörden

Mehr als 1600 Mitarbeiter bei Google haben in den USA einen Verkaufsstopp von E-Mail-Programmen und anderen Diensten an Polizeibehörden gefordert. In einer Petition zeigten sie sich am Montag (Ortszeit) enttäuscht, dass Google nicht die Bürger unterstütze.

23.06.2020, 04.52 Uhr