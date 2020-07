Griechenlands Regionalflughäfen wieder für Charterflüge geöffnet

Griechenland hat am Mittwoch alle seine Flughäfen auf den Inseln und in den Ferienregionen des Festlandes für Auslandsflüge geöffnet. Erstmals nach Ausbruch der Corona-Pandemie sind am Vormittag Charterflugzeuge aus Deutschland auf der Insel Kreta gelandet.

01.07.2020, 08.27 Uhr