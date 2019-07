Hauptakteur des Pferdefleischskandals von 2013 in Spanien gefasst Der Mann, der als Hauptdrahtzieher des europaweiten Pferdefleischskandals von 2013 gilt, ist in Spanien verhaftet worden. Der niederländische Unternehmer sei auf Antrag der französischen Behörden im Badeort Calpe festgenommen worden.

In Spanien ist der Mann, der als Hauptdrahtzieher des europaweiten Pferdefleischskandals von 2013 gilt, verhaftet worden. (Bild: KEYSTONE/EPA SPANISH CIVIL GUARD/SPANISH CIVIL GUARD HANDOUT)

(sda/dpa)

Der Mann sei inzwischen dem zuständigen Richter am Madrider Staatsgerichtshof vorgeführt worden, teilte die Guardia Civil am Mittwoch mit. Die Behörden veröffentlichten ein Video der Festnahme, die den amtlichen Angaben zufolge bereits am Dienstag vergangener Woche erfolgte.

In Zusammenhang mit dem Skandal war der Niederländer im April in Frankreich in Abwesenheit zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Neben dem Fleischhändler aus den Niederlanden wurde damals in Paris auch ein früherer Chef der französischen Fleischverarbeitungsfirma Spanghero zu sechs Monaten Freiheitsentzug verurteilt.

Die beiden Männer wurden der Täuschung von Konsumenten für schuldig befunden. Sie hatten mehr als 500 Tonnen Pferdefleisch als Rindfleisch ausgegeben und es in Supermarktketten in Deutschland und anderen Ländern Europas unter anderem in Fertiglasagne oder in Chili con Carne auf den Markt gebracht.