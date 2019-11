Höhere Personalkosten durch die Expansion im In- und Ausland belasten den Gewinn der Optikerkette Fielmann. Der Vorsteuergewinn schrumpfte im dritten Quartal bei kräftig gestiegenem Umsatz um 2 Prozent auf 78,5 Millionen Euro.

Kosten der Expansion schmälern Gewinn von Fielmann Höhere Personalkosten durch die Expansion im In- und Ausland belasten den Gewinn der Optikerkette Fielmann. Der Vorsteuergewinn schrumpfte im dritten Quartal bei kräftig gestiegenem Umsatz um 2 Prozent auf 78,5 Millionen Euro.

(sda/awp/reu)

Grund war ein um 13,5 Prozent höherer Personalaufwand, wie das börsennotierte Familienunternehmen am Donnerstag mitteilte. Darin sind auch die Löhne und Gehälter für die rund 200 Mitarbeiter der jüngst übernommenen slowenischen Firma Optika Clarus enthalten. Insgesamt wuchs das Personal binnen Jahresfrist um mehr als 1000 Stellen auf 20'519 Mitarbeiter.

Als Grund für den niedrigeren Quartalsgewinn gab das Management neben der höheren Mitarbeiterzahl einen Sondereffekt an, durch den das Ergebnis im Vorjahr höher ausgefallen war. Während der Absatz im Zeitraum Juli bis September um 2 Prozent auf rund 2,1 Millionen Brillen kletterte, schwoll der Umsatz um 9 Prozent auf 400 Millionen Euro an.

Das deutet darauf hin, dass erneut mehr hochwertige Gleitsichtbrillen verkauft wurden. Die Prognose für das Gesamtjahr eines Gewinn auf Vorjahrshöhe bekräftigte die Konzernspitze.

Ende September betrieb Fielmann 770 Niederlassungen, 41 mehr als vor Jahresfrist. Konzernchef Marc Fielmann will in diesem und im nächsten Jahr insgesamt 200 Millionen Euro in die Modernisierung der Brillenläden, die Digitalisierung und die Expansion stecken. Anders als sein Vater Günther Fielmann (80), der das Unternehmen vor fast 50 Jahren gegründet hat, setzt der 30-jährige Sohn stärker auf das Internet.