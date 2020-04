Lufthansa-Chef rechnet mit 10'000 Mitarbeitern weniger nach Krise

Lufthansa-Chef Carsten Spohr rechnet mit einem Abbau von 10'000 Jobs in der Corona-Krise. Die Flotte werde um etwa 100 Flugzeuge schrumpfen, sagte der Vorstandsvorsitzende am Freitag in einer internen Botschaft an die Mitarbeiter.

24.04.2020, 17.21 Uhr