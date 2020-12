Coronavirus - Tourismus Machu Picchu erlaubt wieder mehr als tausend Besucher pro Tag Peru lockert die Coronavirus-Auflagen für die weltberühmte Inka-Stätte Machu Picchu und erlaubt wieder mehr als tausend Besucher am Tag. Ab dem heutigen Mittwoch können jeden Tag 1116 Menschen das wichtigste Touristenziel des südamerikanischen Andenstaats besuchen. 02.12.2020, 03.51 Uhr

Besserungen bei Corona: Nach der feierlichen Wiedereröffnung von Machu Picchu im November lassen die Behörden nun wieder mehr als tausend Besucher in der Inkastadt pro Tag zu. KEYSTONE/AP/Martin Mejia

(sda/afp)

Dies seien rund 40 Prozent mehr als bisher, wie das Kulturministerium in Lima am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Zur Begründung verwies das Ministerium auf die sinkenden Coronavirus-Infektionszahlen in Peru.

Machu Picchu war nach monatelanger Schliessung wegen der Coronavirus-Pandemie im November wieder für Besucher geöffnet worden. Zunächst durften aber nur 675 Besucher am Tag die Ruinenstadt betreten. Vor der Pandemie hatten jeden Tag 2000 bis 3000 Menschen die Stätte besucht - in der Hauptsaison sogar bis zu 5000.

Die im 15. Jahrhundert erbaute Inkastadt Machu Picchu in den Anden gehört zu den grössten Touristenattraktionen Südamerikas. Sie wurde 1983 in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen. Wegen der Coronavirus-Pandemie war die Stätte fast acht Monate lang geschlossen gewesen. Das von Touristen abhängige Peru hat stark unter dem Ausbleiben von Besuchern gelitten.