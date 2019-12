Mastercard - Rekord beim Online-Umsatz im US-Feiertagshandel

Der US-Detailhandel hat an den Weihnachtsfeiertagen einen Rekord bei Online-Geschäften verzeichnet. Der Umsatz über das Internet sei um 18,8 Prozent zum Vorjahr gestiegen, hiess es in dem am Mittwoch vorliegenden Bericht des Kreditkarten-Konzerns Mastercard.

25.12.2019, 23.21 Uhr