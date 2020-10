Öl-Riese Exxon Mobil will 1600 Arbeitsplätze in Europa streichen

Der in den USA ansässige Erdöl- und Erdgasriese Exxon Mobil hat am Montag (Ortszeit) die Streichung von 1600 Arbeitsplätzen in Europa angekündigt. Das Unternehmen mit Sitz in Texas begründete den Schritt mit den wirtschaftlichen Folgen durch die Coronavirus-Pandemie.