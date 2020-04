Ölpreis-Chaos schickt Wall Street auf Talfahrt

Der beispiellose Ölpreis-Absturz hat auch am Dienstag die Anleger aus den Aktienmärkten vertrieben. Die Verwerfungen am Rohölmarkt setzten sich einen Tag nach dem historischen Preisrutsch fort. Anleger an der New Yorker Börsen ergriffen deshalb die Flucht.

21.04.2020, 23.31 Uhr