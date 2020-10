Preisschlacht um Masken: Discounter locken mit 50er-Boxen zum halben Preis Aldi und Lidl bieten derzeit eine 50er-Maskenbox für 7.95 Franken an. Migros und Coop bleiben bei 15.90 Franken. Durch die höheren Fallzahlen wird der Druck auf eine Preissenkung grösser. Sarah Kunz 16.10.2020, 14.15 Uhr

Detailhändler reagieren auf die erhöhten Fallzahlen und senken kurzfristig ihre Preise für Hygienemasken. Keystone

Mit den erhöhten Fallzahlen steigt auch das Bedürfnis nach Hygienemasken. In allen Schweizer Aldi- und Lidl-Filialen erhalten Konsumentinnen und Konsumenten solche derzeit zum halben Preis. Wie «Blick» am Donnerstag berichtet, kostet eine 50er-Box des Typs II demnach nur 7.95 Franken statt 15.90. Die Aktion läuft bei beiden Händlern noch bis am Samstag, wie die jeweiligen Medienstellen auf Anfrage mitteilen. Lidl schliesst zudem auch nach Ablauf der Aktion eine dauerhafte Preissenkung nicht aus, fügt ein Sprecher an. Wie teuer die Maskenbox künftig sein könnte, sei aber noch nicht klar. Aldi stellt momentan keine Preisreduktion in Aussicht.