Siemens-Chef Kaeser macht kräftigen Lohnsprung dank Aktien-Boni

Siemens-Chef Joe Kaeser dürfte in diesem Jahr einer der bestverdienenden Manager Deutschlands sein. Der Konzernlenker hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende September) eine Vergütung von insgesamt 14,2 Millionen Euro bekommen, so viel wie nie vorher.

04.12.2019, 15.52 Uhr