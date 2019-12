Siemens stellt Lieferung für Kohlemine nach Protesten auf Prüfstand Nach Protesten prüft Siemens die geplante Lieferung einer Zugsignalanlage für eine Kohlemine in Australien. «Ich werde mir die Sache sorgfältig ansehen und mich bald zurückmelden», schrieb Siemens-Chef Joe Kaeser am Sonntag auf Twitter. 16.12.2019, 11.11 Uhr

Siemens stellt Lieferungen für Kohlemine in Frage. KEYSTONE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

(sda/awp/dpa)

Ein Sprecher erklärte am Montag, der Konzernchef reagiere damit insbesondere auf die Kommunikation in den sozialen Medien, habe aber natürlich auch die Protestaktionen wahrgenommen.

Erst vergangene Woche hatte beispielsweise ein Aktivist seine Hand an ein Fenster in der Siemens-Zentrale in München geklebt. Auch in den sozialen Medien war das Projekt und die Beteiligung von Siemens kritisiert worden. Das Milliardenprojekt des indischen Industriekonzerns Adani wird von Umweltschützern seit Jahren heftig bekämpft. Es soll eines der grössten Kohlebergwerke der Welt werden und aus fünf Untertageminen sowie sechs Tagebaustätten jährlich bis zu 60 Millionen Tonnen Kohle fördern.

CEO hält sich Optionen offen

Kaeser bedankte sich nun dafür, dass sich die Menschen wegen des Adani-Projekts an ihn gewandt hätten. Es sei ihm nicht bewusst gewesen und er nehme die Sorgen ernst. Allerdings schränkte Kaeser auch ein: «Die Sicht und Entscheidung von Siemens kann sich ändern oder auch nicht», doch die Menschen verdienten eine Antwort.

Siemens selbst machte keine Angaben zum Volumen des Auftrags. Im Umfeld des Konzerns geht man aber davon aus, dass es sich um eine vergleichsweise überschaubare Grössenordnung handelt.