Société Générale verdient weniger als erwartet

Schwache Geschäfte an den Finanzmärkten und im heimischen Filialgeschäft haben die französische Grossbank Société Générale belastet. Der Gewinn sank 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, wie die Bank am Donnerstag in Paris mitteilte.

06.02.2020, 07.48 Uhr