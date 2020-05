Sotheby's will Frühjahrsauktionen Ende Juni nachholen

Das Auktionshaus Sotheby's beabsichtigt, seine traditionellen Frühjahrsauktionen Ende Juni leicht verspätet in New York stattfinden zu lassen. Dies gelte, falls es die Beschränkungen der Coronavirus-Krise zuliessen, teilte das Auktionshaus am Freitag (Ortszeit) mit.