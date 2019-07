Die weltgrösste Café-Kette Starbucks hat im letzten Quartal dank guter Geschäfte in China und im US-Heimatmarkt deutlich mehr verdient. In den drei Monaten bis Ende Juni stieg der Betriebsgewinn verglichen mit dem Vorjahr um acht Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar.

Starbucks macht deutlich mehr Gewinn Die weltgrösste Café-Kette Starbucks hat im letzten Quartal dank guter Geschäfte in China und im US-Heimatmarkt deutlich mehr verdient. In den drei Monaten bis Ende Juni stieg der Betriebsgewinn verglichen mit dem Vorjahr um acht Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar.

Starbucks-Filiale in Minneapolis in den USA. (Bild: KEYSTONE/AP/JIM MONE)

(sda/dpa/reu)

Wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Seattle mitteilte, nahmen die Erlöse um 8,1 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar zu. Damit übertraf Starbucks klar die Markterwartungen. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um rund sechs Prozent.

Starbucks habe im abgelaufenen Quartal eine starke Leistung abgeliefert und gezeigt, dass die Wachstumsstrategie aufgehe, freute sich Konzernchef Kevin Johnson. Demnach zahlen sich vor allem neue Getränke wie der pinkfarbene «Dragon Drink» im Sortiment der weltgrössten Kaffeehauskette aus. Die neuen Angebote schoben das Geschäft vor allem in den USA und in China an.