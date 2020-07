Tesla-Rivale Rivian erhält 2,5 Milliarden Dollar von Investoren

Im Wettlauf um den ersten elektrischen Pick-up-Truck erhält der Tesla-Konkurrent Rivian erneut eine dicke Finanzspritze. Das US-Unternehmen gab am Freitag in Plymouth bekannt, weitere 2,5 Milliarden Dollar an frischen Mitteln bei Investoren besorgt zu haben.

10.07.2020, 17.16 Uhr