Turkish Airlines führt auf ihren Flügen «Gesundheitsinspektor» ein Die Turkish Airlines setzt angesichts der Corona-Pandemie auf ihren Flügen nun sogenannte Hygiene-Experten ein. Je ein Mitglied der Crew werde sich als «Gesundheitsinspektor» allein darum kümmern, dass Reinlichkeitsmassnahmen und Abstandsregeln eingehalten würden. 03.06.2020, 14.01 Uhr

Die Airlines reagieren auf die Coronakrise: zwei Maschinen der Turkish Airlines. KEYSTONE/AP/LEFTERIS PITARAKIS

(sda/awp/dpa)

Das heisst es in einer Stellungnahme vom Mittwoch. Die Flugbegleiter sollen beispielsweise darauf achten, dass sich vor den Toiletten keine Schlangen bilden, dass alle Passagiere ihre Masken tragen oder diese nicht alle auf einmal während der Essensausgabe abnehmen.

Sie sollen die Toiletten regelmässig desinfizieren und auf einigen Flügen an Passagiere Hygiene-Kits verteilen. Die enthalten eine Maske, Desinfektionsmittel und antiseptische Tücher.

Turkish Airlines will internationalen Verbindungen ab dem 10. Juni wieder aufnehmen. Am Dienstag wurde bekannt, dass sie ausserdem ab 18. Juni zusätzliche Direktflüge in türkische Städte ins Programm aufnimmt, unter anderem, um das Umsteigen zu vermeiden. An Flughäfen werden Corona-Tests durchgeführt.

Türkische Hotels und andere Dienstleister bereiten sich schon seit Wochen auf den Tourismus in Zeiten des Coronavirus vor. Er ist eine Schlüsselindustrie für das Land, dessen Wirtschaft und Währung schon seit längerem schwer schwächeln.