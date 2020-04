Uber versorgt seine Fahrer mit Atemschutzmasken

Uber will in der Corona-Krise dutzende Millionen Atemschutzmasken an seine Fahrer rund um den Globus liefern. Eine erste Lieferung von Masken ist bereits an Fahrer in der besonders hart von der Pandemie getroffenen US-Ostküstenmetropole New York verschickt worden.

10.04.2020, 06.57 Uhr