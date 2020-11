Unter Druck der USA: Huawei verkauft Smartphone-Marke Honor Unter dem Druck von US-Sanktionen hat der chinesische Telekomriese Huawei seine Smartphone-Marke Honor verkauft und damit unabhängig gemacht. Ein Konsortium aus 30 Geschäftspartnern übernimmt das Unternehmen. 17.11.2020, 07.39 Uhr

Huawei gibt nach: Der chinesische Konzern verkauft nach Druck aus den USA die Marke Honor. Bild entstanden in enem Geschäft in Peking, am 17. November. KEYSTONE/AP/Andy Wong

(sda/awp/dpa)

Das teilte Huawei am Dienstag mit. Über die Höhe der Transaktion wurden keine Angaben gemacht. Doch schätzen Experten den Wert von Honor nach Medienberichten auf rund 100 Milliarden Yuan, umgerechnet 13,9 Milliarden Schweizer Franken.

«Huaweis Konsumentengeschäft steht seit Neuestem unter massivem Druck», teilte der Konzern unter Hinweis auf die US-Sanktionen mit. «Der Grund ist, dass technische Elemente, die für unser Smartphone-Geschäft nötig sind, auf Dauer nicht verfügbar sind.»

Aus diesem Grund verkaufe Huawei das Unternehmen an das Konsortium Shenzhen Zhixin New Information Technology, um den Honor-Händlern und Zulieferern zu helfen, «durch diese schwierigen Zeiten zu kommen». Honor verkauft rund 70 Millionen Smartphones im Jahr. Die Marke hatte im dritten Quartal einen Anteil am chinesischen Markt von rund 15 Prozent, wie die «South China Morning Post» berichtete.