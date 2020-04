US-Modekonzern Gap wegen Corona-Krise in Finanznöten

Der angeschlagene US-Modekonzern Gap gerät durch die Corona-Krise zunehmend in Finanznöte. Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, Mietzahlungen für seine geschlossenen Filialen in Nordamerika ausgesetzt und weitere Sparmassnahmen beschlossen zu haben.