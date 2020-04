US-Notenbank erleichtert Zugang zu Kurzfristkrediten für Geldhäuser

Die US-Notenbank Fed erleichtert US-Geschäftsbanken in der Coronavirus-Krise den Zugang zu ihren Krediten. Dazu würden die Anforderungen für kurzfristige sogenannte Intraday-Kredite gelockert, kündigte die Fed am Donnerstag (Ortszeit) an.

24.04.2020, 00.13 Uhr