USA muss laut Biden mit Verbündeten Chinas Handelseinfluss kontern

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will nach seinem Amtsantritt Chinas wachsendem Einfluss entgegenwirken. «Wir machen 25 Prozent der Weltwirtschaft aus», sagte Biden über die Vereinigten Staaten am Dienstag vor den Medien in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware.

17.11.2020, 03.34 Uhr