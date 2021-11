Verwaltungsrat Raiffeisen-Kandidat zieht sich zurück Martin Sieg Castagnola tritt am 3. Dezember nicht zur Wahl in den Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz an. 24.11.2021, 17.56 Uhr

Der Hauptsitz von Raiffeisen in St. Gallen. Arthur Gamsa

Raiffeisen trennt sich von seinem IT-Chef und Geschäftsleitungsmitglied Rolf Olmesdahl. Das Arbeitsverhältnis sei in gegenseitigem Einverständnis beendet worden. Olmesdahl werde seine Funktion in den nächsten Wochen an Robert Schleich übergeben, vermeldete Raiffeisen am Mittwochabend. Dieser werde das Amt interimistisch übernehmen.