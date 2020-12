Tourismus Virus-Pandemie drückt TUI tief ins Minus - Neustart des Geschäfts Die Corona-Krise hat dem deutschen Tourismusriesen TUI einen der grössten Verluste der Firmengeschichte eingebrockt. Das Minus im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei rund 3,1 Milliarden Euro. 10.12.2020, 07.20 Uhr

KEYSTONE/DPA/Julian Stratenschulte

Das teilte der mit Staatshilfen gerettete Konzern aus Hannover am Donnerstag mit. Im Vorjahr hatte es noch einen Gewinn von 532 Millionen Euro gegeben.

Der Umsatz sank zuletzt um 58 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro. «Alle Indikatoren weisen auf einen erfolgreichen Neustart des Reisegeschäfts hin, sobald die Pandemie überwunden ist», sagte TUI-Chef Fritz Joussen. «Wir sind gerüstet für diesen Neustart.»

Der Konzern bekommt bereits drei Milliarden Euro Unterstützung vom Steuerzahler. Vorige Woche schnürte TUI ein weiteres Rettungspaket, an dem sich der Bund mit 1,3 Milliarden Euro beteiligt. Eine Kapitalerhöhung privater Investoren und des russischen Grossaktionärs Alexej Mordaschow soll weitere 500 Millionen Euro in die Kasse spülen und für wichtige Liquidität sorgen. Denn wegen der Reisewarnungen in Folge der Virus-Pandemie fehlten TUI nicht nur die Umsätze. Aufgrund von Stornierungen floss auch noch viel Geld ab. Das langfristige Ziel, die jährlichen Kosten um 300 Millionen Euro zu senken, erhöht TUI auf 400 Millionen Euro.

2021 Übergangsjahr

Mit der Aussicht auf einen Impfstoff setzt die Reisebranche für das nächste Jahr auf anziehendes Geschäft. TUI sieht 2021 für den Tourismus als Übergangsjahr, 2022 sei dann mit einer Rückkehr zum Niveau vor Corona zu rechnen. Eine konkrete Prognose für den Reisemarkt wagt TUI wegen der coronabedingten Unsicherheit allerdings nicht.

«Die Gesamtbuchungen über alle Märkte für den Winter 2020/21 liegen aktuell um 82 Prozent unter Vorjahr, und entsprechen in etwa den reduzierten Kapazitäten.» Die Durchschnittspreise seien um vier Prozent höher. «Die Buchungen für den Sommer 2021 liegen im Vergleich zum regulären Sommer 2019 um drei Prozent höher.» Die durchschnittlichen Preise für das Sommerprogramm seien derzeit um 14 Prozent höher als für 2020.