Volkswagen bei den Auslieferungen in diesem Jahr erstmals im Plus

Der Autobauer Volkswagen hat bis November zum ersten Mal in diesem Jahr mehr Autos als im Vorjahreszeitraum verkauft. Dank kräftigen Zuwächsen in China, den USA und Europa stand nach elf Monaten ein leichtes Plus in der Verkaufsstatistik, wie VW am Freitag mitteilte.