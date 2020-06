Von Nike-Gründer handgefertigtes Paar Turnschuhe teuer versteigert Ein Paar weisse Turnschuhe, das ein Mitgründer der Sportartikelfirma Nike vor rund 50 Jahren handgefertigt hat, ist bei einer Auktion in New York für 162'500 Dollar versteigert worden. Man habe zuvor mit etwas weniger - nämlich 150'000 Dollar - gerechnet. 27.06.2020, 03.26 Uhr

Ein Paar alte Nike-Turnschuhe sind für über 160'000 Dollar unter den Hammer gekommen. KEYSTONE/AP/TED S. WARREN

(sda/dpa)

Dies teilte das Auktionshaus Sotheby's am Freitag (Ortszeit) mit. Der erfolgreiche Bieter wolle anonym bleiben.

Nike-Mitgründer Bill Bowerman hatte die Schuhe Anfang der 1970er Jahre für den Leichtathleten John Mays an der University of Oregon angefertigt. Mays hatte sie seitdem besessen. Unter anderem hatte er daran Stollen und eine Sohle mit Waffelmuster ausprobiert, was die Entwicklung von Turnschuhen auf der Welt prägen sollte.

In den vergangenen Monaten hatten bereits mehrere andere Turnschuhe bei Auktionen hohe Preise erzielt: Ein Paar von Basketball-Legende Michael Jordan war im Mai für 560'000 Dollar versteigert worden, zuvor hatte ein ebenfalls Anfang der 1970er Jahre angefertigter «Moon Shoe» mehr als 430'000 Dollar erzielt.