WSJ - AMD peilt Übernahme von Rivalen Xilinx an Der Chiphersteller AMD befindet sich einem Medienbericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Rivalen Xilinx. Das künftige Geschäft könnte ein Volumen von mehr als 30 Milliarden Dollar haben. 09.10.2020, 05.24 Uhr

Der Chiphersteller AMD plant laut einem Medienbericht eine Grossübernahme. KEYSTONE/AP/Paul Sakuma

(sda/reu)

So zitierte das «Wall Street Journal» am Donnerstag (Ortszeit) mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Xilinx-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme bezüglich der Informationen zunächst ab. AMD war zudem nicht für einen Kommentar zu erreichen. Die Halbleiterbranche befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase.