Zeitung - Britische Notenbank erwägt Negativzinsen

Angesichts der Coronavirus-Krise erwägt die britische Notenbank der Zeitung «Telegraph» zufolge eine Zinssenkung in den negativen Bereich. Das Blatt berichtete dies ohne Quellenangaben kurz vor der geldpolitischen Entscheidung der Bank of England (BoE) am Donnerstag.

05.11.2020, 02.52 Uhr