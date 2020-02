Buemi beim Langstreckenrennen in Austin Zweiter Sébastien Buemi verpasst in der Nacht auf Montag im fünften Rennen der Langstrecken-WM mit seinen Toyota-Teamkollegen Kazuki Nakajima und Brendon Hartley den zweiten Sieg. 24.02.2020, 09.07 Uhr

2. Platz im Rennen und in der Langstrecken-WM: Sébastien Buemi in einem Toyota KEYSTONE/AP/DAVID VINCENT

(sda)

Das Trio verlor beim 6-Stunden-Rennen in der texanischen Hauptstadt Austin knapp eine Minute auf das Schweizer Privatteam Rebellion Racing mit Bruno Senna, Gustavo Menezes und Norman Nato.

Auch in der WM-Gesamtwertung belegen Buemi und Co. hinter ihren Toyota-Markenkollegen Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez den 2. Platz. Die Langstrecken-WM gastiert auch für die sechste von acht Stationen, das 1000-Meilen-Rennen vom 20. März in Sebring (Florida), in den USA.