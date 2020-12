Weltmeisterschaft 2022 Katar nimmt an der europäischen WM-Qualifikation teil Gastgeber Katar nimmt an der europäischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 teil. 08.12.2020, 20.05 Uhr

WM-Gastgeber Katar nimmt an der WM-Qualifikation teil KEYSTONE/AP Qatar’s Supreme Committee for Delivery & Legacy

(sda/apa)

Das Nationalteam des Emirats soll so Wettkampfpraxis für die Endrunde im eigenen Land sammeln. Das WM-Turnier findet vom 21. November bis am 18. Dezember statt.

Katar ist in die Gruppe A mit Europameister Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg und Aserbaidschan integriert. Die gegen den bereits qualifizierten Asien-Meister gewonnenen Punkte kommen nicht in die Wertung. Katar wird sämtliche Spiele in Europa austragen.