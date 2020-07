Raffin: «Sobald ich den Helm auf habe, ist es wie früher» An diesem Wochenende startet die Motorrad-WM in Jerez nach der Corona-Pause neu. Jesko Raffin kehrte auf dieses Jahr hin in die Moto2 zurück und ist erst einmal einfach froh, dass es wieder los geht. 16.07.2020, 12.15 Uhr

Jesko Raffin kann endlich wieder auf die Rennstrecke gehen KEYSTONE/MARCEL BIERI

(sda)

Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA erreichte den 24-jährigen Jesko Raffin, dessen Mutter Spanierin ist, am Montag auf dem Weg vom Flughafen Malaga nach Jerez, wo am Sonntag der zweite WM-Lauf der Moto2 in diesem Jahr stattfindet. Über die lange Corona-Pause seit dem Saisonauftakt Anfang März in Katar sagt der Zürcher: «Es war wohl für alle speziell und etwas Neues.»

Nun kann er aber wieder das tun, was er am liebsten macht: Motorradrennen fahren. Zwar sah man in den letzten Wochen einige Spanier und Italiener, wie sie in ihren Ländern wieder auf Rennkursen trainierten, dennoch glaubt NTS-Fahrer Raffin nicht, dass diese einen wesentlichen Vorteil haben werden. «Das verlernt man nie. Rennen fahren ist mein Beruf, das kann ich blind ausüben», ist er sich sicher. Natürlich werde er zuerst etwas Rost abbauen müssen. «Aber der Rhythmus wird schnell wieder da sein. Ich bin auch nicht der Einzige, der wegen Corona nie auf dem Töff gesessen hat. Alle haben gleich gelitten.»

Speziell werden die Corona-Regeln mit Mundschutz in den Boxen, weniger Leuten an den Rennstrecken und sehr eingeschränktem Bewegungsradius sein. «Es wird für alle etwas Neues seien», stellt Raffin fest, der im März zum Auftakt mit dem 23. Platz nicht zufrieden war und WM-Punkte anstrebt. «Ich lasse mich überraschen, aber man wird sich sicher schnell daran gewöhnen. Ich mache mir keinen Riesenkopf, dass es keinen Spass mehr machen könnte. Sobald ich den Helm auf habe, ist es wie früher.» Und: Die Regeln seien ja für alle gleich.