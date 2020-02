Schneiter/Cujean sichern sich Olympia-Startplatz Erfolg für die Schweizer Segler Sébastien Schneiter und Lucien Cujean. Das Westschweizer Duo darf seinen Einsatz an den Olympischen Spielen in Tokio planen. 15.02.2020, 09.17 Uhr

Sébastien Schneiter und Lucien Cujean dürfen für Tokio 2020 planen KEYSTONE/APA/EXPA/JOHANN GRODER

(sda)

An den Segel-Weltmeisterschaften im australischen Geelong erfüllten Schneiter/Cujean in der 49er Klasse dank ihres 12. Ranges die erforderlichen Qualifikationskriterien für die Spiele in Japan. Im August 2018 hatte das Duo der Schweiz dank des 10. Platzes bei den Weltmeisterschaften in Aarhus bereits den Quotenplatz gesichert.

Bei schwierigen Verhältnissen mit wechselnden Windverhältnissen, die nur 13 der geplanten Wettfahrten zuliessen, steigerten sich die Schweizer im Verlauf der Woche und stiessen am Vorabend des letzten Tages auf den 12. Platz vor. Diese Klassierung verteidigten sie in den letzten beiden Rennen am Samstag (Ortszeit) souverän.

Der 49er Schneiter/Cujean ist nach Mateo Sanz Lanz (Gstaad Yacht Club) im RS:X Windsurfen, schon das zweite Boot, welches für die Schweiz beide Olympia-Qualifikationskriterien erfüllt hat.