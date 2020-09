Tom Lüthi auf Startplatz 11 Tom Lüthi startet am Sonntag (13.20 Uhr) auf seiner Kalex von der 11. Position zum Grand Prix von Katalonien bei Barcelona. 26.09.2020, 16.25 Uhr

In Tuchfühlung mit den Top Ten: Tom Lüthi im Qualifying zum Grand Prix von Katalonien KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia

(sda)

Der 34-jährige Emmentaler fuhr im Qualifying die zwölftbeste Zeit und gewinnt dank der Rückversetzung von Remy Gardner noch einen Platz. Lüthi hielt den Rückstand auf den Pole-Mann und WM-Leader Luca Marini mit knapp sechs Zehnteln im Rahmen.

In der MotoGP-Kategorie sicherte sich der Italiener Franco Morbidelli seine erste Pole-Position in der Königsklasse - vor seinen Yamaha-Markenkollegen Fabio Quartararo und Valentino Rossi. WM-Leader Andrea Dovizioso (Ducati) belegte nur den 17. Rang.

In der Moto3-Klasse startet Jason Dupasquier (KTM) so weit vorne wie noch nie in seiner ersten WM-Saison. Der Neuling aus dem Kanton Freiburg liess als 23. acht Konkurrenten hinter sich. Die Aussichten auf die ersten Punkte stehen damit nicht so schlecht.