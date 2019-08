Spendenstand: CHF 30'755.25 Es gibt verschiedene Möglichkeiten «Ostschweizer helfen Ostschweizern» zu unterstützen. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Vielen Dank.

oho - Spenden

Online Spenden

Schnell, unkompliziert und ohne Gebühren sind ONLINE SPENDEN.

So kommt am meisten bei den Betroffenen an.

Bankkonto

Die IBAN-Nummer bei der St.Galler Kantonalbank AG in St.Gallen:

CH16 0078 1600 1582 4200 0

Postcheck-Konto

Die Konto-Nummer: 90-14444-0

Zugunsten von:

Ostschweizer helfen Ostschweizern

St.Galler Tagblatt

Fürstenlandstrasse 122

9001 St.Gallen

Einzahlungsschein

Einzahlungsscheine können Sie hier herunterladen:

Einzahlungsschein_OhO.pdf

Hinweis: Unter Zahlungszweck können Sie vermerken, ob Sie auf die Veröffentlichung Ihres Namens in der Zeitung verzichten möchten. Die Spenden an OhO sind bei Bund und Kanton steuerlich abzugsfähig. Sie erhalten für Ihre Spende eine entsprechende Bestätigung. Die höchstzulässigen Abzüge richten sich nach den jeweiligen Gesetzesbestimmungen.

Vielen Dank für Ihre Solidarität!