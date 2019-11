63-jähriger Mann und 49-jährige Frau in Au tot aufgefunden – Polizei geht von Tötungsdelikt aus

In einem Mehrfamilienhaus in Au wurde am Donnerstagmorgen eine 49-jährige Frau tot aufgefunden. Der mutmassliche Täter und Partner der Frau, ein 63-jähriger Mann, hat sich nach ersten Erkenntnissen das Leben genommen. Die Umstände der Tat sind bisher unklar.