Diese Suche wird teuer: Frau meldet Ehemann im Alpstein als vermisst – dieser fuhr in der Zwischenzeit mit dem ÖV nach Hause Weil er das Alpsteinmassiv fotografieren wollte, stieg ein 62-jähriger Mann zwischen Brülisau und Steinegg aus dem Auto. Zurück kam er nicht mehr. Die Frau bekam es mit der Angst zu tun und alarmierte die Polizei. 13.01.2020, 09.38 Uhr

Das unwegsame Tobel wurde auch aus dem Rega-Heli intensiv abgesucht. Symbolbild

(kapo/chs) Am Sonntagnachmittag fuhr ein Ehepaar mit dem Sohn von Brülisau in Richtung Steinegg. Etwa auf halber Strecke wollte der 62-jährige Ehemann Fotoaufnahmen vom Alpsteinmassiv machen. Deshalb verliess er das Auto und ging zu Fuss hangabwärts. Wie es in der Polizeimitteilung heisst, liess er sein Mobiltelefon im Auto zurück.