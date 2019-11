Neues Ungemach am Regionalen Leistungszentrum für Kunstturnen (RLZO): Arbeitsinspektoren kontrollieren Arbeitsbedingungen der ausländischen Trainer Am Regionalen Leistungszentrum (RLZO) in Wil soll ein ausländischer Turntrainer schwarz arbeiten. Der Vorstand bestreitet die Vorwürfe. Odilia Hiller 29.11.2019, 05.00 Uhr

Das Regionale Leistungszentrum Ostschweiz (RLZO) für Kunstturnen in Wil kommt nicht aus den Schlagzeilen. Bild: Michel Canonica

Am Mittwochvormittag haben Arbeitsmarktinspektoren des Kantons St.Gallen das Regionale Leistungszentrum Ostschweiz (RLZO) für Kunstturnen in Wil besucht. Gemäss einem Brief des Vereinsvizepräsidenten Walter Epprecht an die Eltern der Turnerinnen und Turner sei beim Arbeitsamt ein entsprechender Hinweis eingegangen.