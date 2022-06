Handball: Die "Tussies" sind wieder in St.Gallen

Frauenhandball Ein deutsches Spitzenteam und ein alter Bekannter kommen nach St.Gallen: Das erwartet Brühl am Stadtwerk-Cup Im August trifft Gastgeber und Rekordmeister Brühl auf das deutsche Spitzenteam Tus Metzingen, auf Dijon und Ringköbing aus Dänemark. Matthias Schlageter 07.06.2022, 12.11 Uhr

Die Metzinger Frauen (links) am Stadtwerk-Cup 2019 gegen die Brühlerin Zerin Özcelik. Bild: Michel Canonica

Nach dem gelungenen Versuch, das 1986 auf Initiative von Paul Spiess ins Leben gerufene Turnier erstmals im Sommer vor dem Start in die Meisterschaft durchzuführen, setzen die Organisatoren auch 2022 auf die bewusste Positionierung des Stadtwerk-Cup als Saisonvorbereitungsturnier. Für die zweite August-Auflage konnten hierfür drei attraktive Gastteams der europäischen Spitzenligen aus Deutschland, Frankreich und Dänemark gefunden werden.

Werner Bösch, in der vergangenen Saison Trainer des NLA-Aufsteigers HSC Kreuzlingen. Ab Sommer 2022 ist er in der Bundesliga aktiv. Bild: Mario Gaccioli

Metzingen mit Maren Weigel gegen die Brühlerin Kerstin Kündig (am Ball) am Stadtwerk-Cup 2016. Bild: Urs Bucher

Ein alter Bekannter kehrt zurück

Wieder mit dabei sind die Vorjahressiegerinnen des TuS Metzingen aus Deutschland. Die «Tussies», wie sie sich selbst nennen, haben die vergangene Bundesliga-Saison auf dem fünften Platz abschlossen und treten im August mit einem bekannten Gesicht in St. Gallen an. Der frühere Brühl-Trainer Werner Bösch übernimmt zur neuen Saison das Traineramt bei den Frauen aus Baden-Württemberg und startet seine Mission, die «Tussies» wieder an die nationale Spitze zu führen. an alter Wirkungsstätte.

Aus Frankreich kommt JDA Dijon Handball an den Stadtwerk-Cup 2022. Die Burgunderinnen waren zuletzt 2016 in St.Gallen zu Gast und zählen in der starken heimischen Liga seit dem Wiederaufstieg 2014 zum festen Bestandteil des breiten Mittelfelds. In der 14 Teams umfassenden Liga schlossen die Französinnen die vergangene Saison auf Rang acht ab. Mit dem Feinschliff in St.Gallen soll es im kommenden Jahr noch weiter nach vorne gehen.

Komplettiert wird das diesjährige Teilnehmerfeld von Ringkøbing Handball aus Dänemark. Die Frauen aus der traditionell technisch anspruchsvollen dänischen Liga schafften im Frühling erfolgreich den Ligaerhalt und peilen in der nächsten Saison einen Mittelfeldplatz an. Trainiert wird die dänische Equipe von Jesper Holmris, dem ehemaligen Schweizer Frauennationaltrainer, der sich schon auf die Rückkehr in die Schweiz freut.

Jeder gegen jeden an drei Tagen

Gespielt werden am 36. Stadtwerk-Cup jeweils zwei Partien pro Tag, wobei jedes Team dabei pro Spieltag eine Partie über die bekannten und regulären 60 Minuten bestreitet. Nach den drei Turniertagen haben alle teilnehmenden Vereine somit drei Partien absolviert und die Gewinnerinnen des Stadtwerk-Cups 2022 werden mittels Abschlussrangliste ermittelt. Sämtliche Partien werden in der Sporthalle Kreuzbleiche ausgetragen und können kostenlos besucht werden.