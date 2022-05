Handball: Europacupfinal unter St.Galler Leitung

Handball «Gute Schiedsrichter müssen nicht immer perfekt sein, aber verlässlich und berechenbar»: Diese St.Galler leiten am Sonntag in Lissabon den Europacupfinal Arthur Brunner und Morad Salah sind erst gut 30-jährig, aber im internationalen Sport eine feste Grösse. Nach WM, EM und Olympischen Spielen kommen sie nun am Sonntag im Final der European League zum Einsatz. Daniel Good 27.05.2022, 11.58 Uhr

Arthur Brunner (links) und Morad Salah in der St.Galler Kreuzbleichehalle Bild: Michel Canonica

An drei Weltmeisterschaften der Elite waren sie schon, an Europameisterschaften ebenfalls mehrmals, im vergangenen Jahr leiteten Arthur Brunner und Morad Salah unter anderem den olympischen Halbfinal zwischen Dänemark und Spanien.

Ein weiterer Höhepunkt in der Karriere der beiden St.Galler war 2021 auch das Finalturnier in der Champions League in Köln. Nun kommt es auf Klubebene zu einem weiteren wichtigen Einsatz für die Ostschweizer Schiedsrichter, die Jüngsten im Kreis der internationalen Elite.

Sie leiten auch Schweizer Frauenspiele

Am Sonntag pfeifen Brunner und Salah in der 20000 Zuschauer fassenden Altice-Arena in Lissabon den Final in der European League, dem zweitwichtigsten Klubwettbewerb. Die Halbfinals bestreiten am Samstag Titelverteidiger Magdeburg gegen die Kroaten aus Nexe und Gastgeber Benfica gegen die Polen von Wisla Plock.

Die beiden Sieger treffen am Sonntag um 18 Uhr im Endspiel unter St.Galler Leitung aufeinander. Favorit ist Magdeburg, das auch schon so gut wie sicher deutscher Meister ist.

Brunner und Salah tanzen aber nicht nur auf den ganz grossen Hochzeiten. Am Auffahrtsabend pfiffen sie in Nottwil im Kanton Luzern das vierte Spiel der Playoff-Finalserie der Frauen zwischen den Gastgeberinnen und Zug. Am Sonntag, wenn Brunner und Salah in Lissabon im Einsatz stehen, kommt es zur fünften und entscheidenden Partie im Kampf um die Schweizer Frauenmeisterschaft.

Das Leitmotiv von Brunner und Salah lautet:

«Gute Schiedsrichter müssen nicht immer perfekt sein, aber verlässlich und berechenbar.»

Filip Jicha, Trainer des deutschen Rekordmeisters Kiel. Bild: Axel Heimken/DPA

Auch Champions-League-Entscheidung mit St.Galler Anstrich

Am 18. und 19. Juni findet in Köln auch wieder das Finalturnier in der Champions League statt. Deutscher Vertreter ist Kiel mit Trainer Filip Jicha, der als Spieler für St.Otmar aktiv war und 2010 Welthandballer des Jahres wurde. Kiel spielt im Halbfinal gegen den Rekordsieger Barcelona, den anderen Finalteilnehmer ermitteln Kielce und Veszprem. Kiel bootete mit Jicha an der Seitenlinie im Viertelfinal das starke Paris St-Germain aus. Der heute 40-jährige Jicha ist immer noch sehr verbunden mit der Ostschweiz.