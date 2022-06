Handball: St.Otmar holt Linkshänder für die NLA

Handball St.Otmar verlängert mit Kreisläufer Antonio Juric - aus Zürich kommt Olufemi Onamade Die Kaderplanungen des NLA-Klubs aus St.Gallen sind für die kommende Saison abgeschlossen. Königstransfer ist jener des slowenischen Nationalgoalies Marian Zernovic. Daniel Good 08.06.2022, 14.30 Uhr

Antonio Juric (am Ball) im Playoff-Viertefinal gegen den späteren Finalisten Pfadi Winterthur. Bild: Tobias Garcia

St. Otmar verlängert den Vertrag mit dem starken Antonio Juric. Mit der Verpflichtung von Kreisläufer Antonio Juric hatte der Handballklub TSV St. Otmar im Verlaufe der vergangenen Saison auf das Verletzungspech reagiert. Der 25-jährige Österreicher integrierte sich schnell und setzte mit seinen 199 Zentimetern Grösse und über 100 Kilogramm Gewicht sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung wichtige Akzente.

Juric wird nun auch in der kommenden Saison für St. Otmar in der NLA auflaufen.

Mit GC Amicitia Zürich einigte sich St. Otmar über eine leihweise Verpflichtung für eine Saison von Olufemi Onamade. Der Linkshänder soll Spielpraxis in der höchsten Liga erhalten. Onamade durchlief bei GC Amicitia alle Nachwuchsstufen und kam bei seinem Stammverein auch schon in der NLA zum Einsatz.

In der vergangenen Saison spielte Onamade in der NLB beim TV Endingen. Dabei erzielte der 22-Jährige in 27 Spielen 84 Tore. Der 188 Zentimeter grosse und 88 Kilogramm schwere Linkshänder wird beim St. Galler Verein die rechte Angriffsseite verstärken.

Die Kaderplanungen St. Otmars sind somit abgeschlossen.

Der wichtigste Neuzugang der Ostschweizer im Hinblick auf die kommende Saison ist jener des slowakischen Nationalgoalies Marian Zernovic, der die Schweizer Nummer zwei Aurel Bringolf ersetzen muss.