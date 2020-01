Spielchen mit dem Spielplan:

SCB-Verschwörung oder Ambri-Mafia? Der Spielplan dient immer mal wieder als gute Ausrede für Misserfolg. Aktuell im Fall von Ambri. Dabei dürfte auch der SCB zu Wehklagen ansetzen. Klaus Zaugg 07.01.2020, 05.00 Uhr

Klaus Zaugg Pd

Im Sport (und eigentlich auch im richtigen Leben) ist es wichtig, gute Ausreden zu haben. Deshalb gibt es den Witz, ein umsichtiger Sportchef oder Trainer schliesse sein Abendgebet stets mit dem Satz ab: «Herr, so nimm mir denn alles, aber nicht meine Ausreden». Einen Dummen zu finden, der die Ausreden in den Medien verbreitet und polemisiert, ist nicht schwierig zu finden. Idealerweise lassen sich Ausreden gleich noch zu einer kernigen Verschwörungstheorie veredeln. Wie im Falle von Ambri. Was ist das für ein Wehgeschrei: Ambri musste nach dem Spengler Cup am 2. Januar in Lausanne antreten, zwei Tage später daheim gegen die ZSC Lions und am nächsten Tag in Genf. Was für eine ungeheuerliche Belastung! Was für gewaltige Reisedistanzen! Fünf Stunden im bequemen Reisebus! Unerhört! Kein Wunder, hat es drei Niederlagen nacheinander abgesetzt.