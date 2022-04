Handball: Kerstin Kündig verlässt die Bundesliga

TRANSFER Wieder grün-weiss: Kerstin Kündig, die beste Schweizer Handballerin, wechselt zum dreifachen Champions-League-Sieger nach Dänemark Jahrelang prägte sie das Spiel des LC Brühl, dann ging Kerstin Kündig zum Bundesliga-Spitzenklub Thüringen. Nun wechselt die Regisseurin nach Dänemark zu Viborg, das schon dreimal die Champions League gewonnen hat. Raphael Bischof, Daniel Good 28.04.2022, 10.41 Uhr

Während sechs Jahren lenkte Kerstin Kündig das Spiel des LC Brühl. Bild: Urs Bucher

Die Schweizer Nationalspielerin Kerstin Kündig setzt ihre Karriere in Dänemark fort. Die 28-Jährige hat beim Spitzenklub Viborg HK einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben. Viborg hat wie der Schweizer Rekordmeister Brühl die Klubfarben grün und weiss. 2006, 2009 und 2010 gewannen die Däninnen die Champions League.

Kündig sagt in einer Medienmitteilung zu ihrem Wechsel:

«Es erfüllt sich ein Kindheitstraum. Die dänische Liga ist eine der besten der Welt. Und dass ich jetzt sogar von Viborg HK eine Chance bekomme, macht mich sehr glücklich.»

Kündig sagt weiter, dass Dänemark schon immer einen Einfluss auf ihre Karriere hatte. «Ich hatte mit Jesper Holmris oder aktuell Martin Albertsen mehrere dänische Trainer. Beide ermutigten mich für einen Wechsel nach Dänemark, weil mein Spielstil hierhin passt und Martin selbst hatte ja ebenfalls eine tolle Zeit bei Viborg. Deshalb habe ich schon vor ein paar Monaten angefangen, Dänisch zu lernen, um mich möglichst gut vorzubereiten. Ich freue mich sehr darauf, die dänische Kultur kennenzulernen, die Sprache noch besser zu lernen und natürlich die Spielerinnen und den Verein.»

Im Schweizer Nationalteam führt Kerstin Kündig Regie. Bild Claudio De Capitani/Freshfocus

Weise Entscheidungen in schwierigen Situationen

Auch bei Viborg HK freut man sich auf die Schweizer Nationalspielerin. Trainer Jakob Vestergaard hält fest: «Wir bekommen eine erfahrene Spielerin, die an beiden Enden des Feldes auftreten kann. Am auffälligsten ist ihr Angriffsspiel, aber sie ist auch eine geschickte, gute Verteidigerin. Sie hat einen wahnsinnig guten Handball-Kopf. Das bedeutet, dass sie auch in schwierigen Situationen weise Entscheidungen trifft.»

Viele Titel mit dem LC Brühl

Angefangen mit Handball hatte die Zürcherin bei Pfäffikon-Fehraltorf. Mit 16 Jahren spielte sie schon für Yellow Winterthur in der höchsten Schweizer Spielklasse. 2014 folgte der Wechsel zum LC Brühl.

In der Ostschweiz gewann sie zwei nationale Meistertitel, wurde doppelte Cup- und Supercup-Triumphatorin und wagte im Sommer 2020 den Sprung zum Thüringer HC in die Bundesliga. 2017, 2020 und 2021 wurde Kündig als beste Schweizer Spielerin ausgezeichnet.