Schwerer Unfall auf der A1 im Bürerstich: Zwei Verstorbene und vier Verletzte – ehemaliges Militärfahrzeug involviert

(Symbolbild: Urs Bucher)

Tötungsdelikt in Rapperswil-Jona: Sohn ersticht Mutter und fügt sich selbst schwere Verletzungen zu

In Rapperswil-Jona SG ist eine 57-jährige Frau am Sonntagabend von ihrem 36-jährigen Sohn mit einem Messer angegriffen worden. Die Frau verstarb trotz schneller Rettungsmassnahmen noch am Tatort in der Nähe des Bahnhofs.