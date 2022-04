Eishockey: Glanzleistung von Kevin Fiala in der NHL

Eishockey Ein grossartiger Abend für Kevin Fiala: Man of the Match, zwei Tore und ein 5:1-Sieg In der NHL gewinnt Minnesota daheim gegen Edmonton 5:1. Herausragend der Zuzwiler Kevin Fiala, der das 2:0 und 3:0 erzielt und zum besten Spieler der Partie gewählt wird. Daniel Good 13.04.2022, 10.40 Uhr

Abschlussversuch von Kevin Fiala (rechts) gegen den Oilers-Goalie Mikko Koskinen. Bild: Jim Mone/AP (St.Paul, 12. April 2022)

Minnesota Wild ist zu Hause in St.Paul eine Macht. Das mussten auch die Edmonton Oilers erfahren. Die Kanadier wurden von Fiala und Co. regelrecht überfahren.

Nach dem ersten Drittel stand es erst 1:0 für Minnesota. Dann aber setzte Fiala zwei drauf. Das 2:0 verbuchte er in der 24. Minute. «Ich erhielt ein perfektes Zuspiel von Matt Boldy», sagte der St.Galler. «Die Chemie in unserer Linie stimmt.» Zur Sturmreihe Fialas gehört auch noch Frederick Gautreau, der das 1:0 erzielt hat.

Das 3:0 ging ebenfalls auch das Konto von Fiala, der nun 26 Tore und 39 Assists in dieser Saison verbucht hat. Er ist der drittbeste Skorer von Minnesota Wild, das als Zweiter in der Tabelle der Central Division so gut wie sicher für das Playoff qualifiziert ist.

Timo Meier verlor in der Nacht auf Mittwoch mit den San Jose Sharks auswärts gegen die Nashville Predators mit 0:1 nach Verlängerung. Der Herisauer stand während knapp 20 Minuten auf dem Eis und sass beim Gegentor auf der Spielerbank.